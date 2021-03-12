شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يعمق جراح أسوان بخماسية ويلحق بعبد العال الهزيمة الثالثة على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فريق سموحة بقيادة أحمد سامي، ثلاث نقاط مهمة، بعد تغلبه على ضيفه، أسوان، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام، على استاد الإسكندرية، بخمسة أهداف نظيفة، سجلهم، حسام حسن هدفين، وأحمد عبد القادر هدفين، وعبد الكبير الوادي هدف.

بهذا الفوز يرفع سموحة رصيده إلى النقطة 22 في المركز السابع، بينما يتوقف رصيد أسوان عند النقطة 17 في المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدوري العام بعد تلقيه الهزيمة الثالثة على التوالي.

كان أسوان قد بدأ اللقاء بتشكيل مكون من: عمر رضوان في حراسة المرمى، محمد جابر ميدو، السيد فريد، محمود شبانة، عمرو الحلواني، إيمانويل إيجيبتور، سولمون منساه، أحمد سالم صافي، أحمد بلية، أحمد صغيري، وحمزة مجدي.

فيما جاء تشكيل سموحة كالتالي: الهاني سليمان في حراسة المرمى، أطهر الطاهر، محمد عبد المنعم، رجب نبيل، أحمد جمال، كناريا، محمود حليمو، أحمد عبد القادر، مصطفى فتحي، عبد الكبير الوادي، حسام حسن.

أحداث الشوط الأول:

جاءت بداية الشوط سريعة وحماسية من جانب الفريقين، وشهدت الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول التحاماً قوياً من جانب أحمد جمال لاعب سموحة مع أحد لاعبي أسوان في كرة مشتركة، ما أدى إلى إصابة لاعب سموحة ليخرج بعد 4 دقائق فقط مصاباً.

في الدقيقة 20 حصل فريق سموحة على أول فرصة خطيرة في اللقاء بعدما أخطأ عمرو الحلواني ظهير أيسر أسوان في تقدير الكرة ، التي تهيأت لعبد الكبير الوادي في مواجهة مرمى عمر رضوان لكنه سددها خارج الملعب.

في الدقيقة 23، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح سموحة، ونجح حسام حسن في ترجمتها إلى هدف أول لسموحة في الدقيقة 26 ، بعدما سدد الكرة بنجاح في شباك عمر رضوان.

وتوقف اللعب 5 دقائق بعد هدف سموحة، لتلقي الهاني سليمان حارس مرمى سموحة العلاج، بعد إصابته في كرة مشتركة مع حمزة مجدي مهاجم أسوان، قبل أن يعود اللعب في الدقيقة 31.

تبادل الفريقان الفرص والمحاولات الهجومية ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى، واحتسب حكم اللقاء 10 دقائق وقت بدل من ضائع بعد توقف الشوط لأكثر من مرة لعلاج اللاعبين.

وفي الدقيقة 51 نجح أحمد عبد القادر في إحراز ثاني أهداف سموحة، بعد هجمة مرتدة سريعة، نجح خلالها في التلاعب بدفاعات أسوان ليسدد الكرة قوية على يمين مرمى عمر رضوان معلناً تقدم سموحة بهدفين على أسوان، قبل أن يطلق حكم اللقاء صافرة النهاية في الدقيقة 55 بتقدم سموحة 2/0 على أسوان خلال الشوط الأول.

الشوط الثاني

نجح أحمد عبد القادر في الدقيقة 48، في إضافة الهدف الثالث لسموحة والثاني له في شباك أسوان، بعدما استغل حالة الارتباك من دفاع أسوان، ليضيف هدف سريع مع بداية الشوط الثاني.

وأضاف حسام حسن الهدف الثاني له والرابع لسموحة في الدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني بعدما انفرد بمرمى عمر رضوان.

واصل سموحة مهرجان الأهداف، وأضاف عبد الكبير الوادي الهدف الخامس لسموحة في شباك أسوان بعدما راوغ دفاع أسوان ليسدد الكرة في شباك عمر رضوان، خلال الدقيقة 58.

وانحصر اللعب في وسط الملعب بعد الهدف الخامس لسموحة، دون وجود فرص خطيرة على مرمى الفريقين خاصة بعدما اكتفى سموحة بالخماسية، واحتسب محمد معروف حكم اللقاء 3 دقائق وقت بدل من ضائع قبل أن يطلق صافرة النهاية في الدقيقة 93 معلناً فوز سموحة على أسوان بخماسية نظيفة.