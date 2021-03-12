الامارات | الوحدات يواجه "بطل دوري الدرجة الأولى" في نهائي درع الأردن

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدات يواجه "بطل دوري الدرجة الأولى" في نهائي درع الأردن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى فريقا الوحدات والجليل للتتويج بأول ألقاب موسم الكرة الأردنية 2021 عندما يلتقيان اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير محمد بالزرقاء في المباراة النهائية لمسابقة درع الأردن.

وتتجدد المواجهة بين الفريقين في نهائي درع الأردن بعد 26 عاما من اللقاء الوحيد الذى جمع بينهما وانتهى لمصلحة الوحدات بهدفين نظيفين.

وتعتبر كفة الوحدات أرجح للفوز والمحافظة على اللقب الذي توج به العام الماضي على حساب الرمثا، فيما يبحث الجليل عن تحقيق أكبر مفاجآت المسابقة ونيل لقبها للمرة الأولى في تاريخه بعد الصعود هذا الموسم لمصاف أندية المحترفين بطلا لدوري الدرجة الأولى.

ونجح كلا الفريقين في المحافظة على نظافة شباكه حتى الآن حيث تأهل الوحدات بطلا للمجموعة الأولى بانتصارين على سحاب 1-0 ومعان 4-0، وتجاوز غريمه التقليدي الفيصلي 1-صفر في الدور نصف النهائي، بينما تأهل الجليل بطلاً للمجموعة الرابعة بفوزين على السلط وشباب العقبة بنتيجة واحدة 1-صفر، وتخطى الجزيرة بركلات الترجيح 13-12 بعد تعادلهما سلبا في الوقت الأصلي في الدور نصف النهائي.

يذكر أن الوحدات أكثر الفرق تتويجاً بلقب درع الأردن 10 مرات، مقابل 7 للفيصلي و5 للرمثا.

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