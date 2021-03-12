الامارات | برشلونة يضع شرطاً واحداً للتعاقد مع أغويرو

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يضع شرطاً واحداً للتعاقد مع أغويرو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو على رأس أولويات برشلونة ضمن صفقات الموسم المقبل، مبينة أن إدارة "البلوغرانا" وضعت شرطاً واحداً إتمام الصفقة.



وأوضحت صحيفة سبورت الكاتالونية أن برشلونة يرغب في أن يوافق أغويرو على تخفيض راتبه الذي يحصل عليه حالياً من ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي.



وأضافت: "أغويرو يحصل على راتب سنوي يبلغ 15 مليون يورو، وهو ما يعيق إمكانية انضمامه إلى البرسا في حال تمسكه بالحصول على المقابل نفسه".



وأشارت إلى أن رغبة اللاعب الأرجنتيني في اللعب مع مواطنه ليونيل ميسي ورحيله مجاناً بنهاية الموسم الحالي، تعزز من حظوظ أغويرو في العودة للدوري الإسباني عقب لعبه في صفوف أتلتيكو مدريد.

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