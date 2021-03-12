شكرا لقرائتكم خبر عن فوزي لقجع : الوضع فى الاتحاد الأفريقي كارثي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف فوزي لقجع، رئيس اتحاد الكرة المغربي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي «فيفا» والاتحاد الأفريقي «كاف»، عقب انتخابه رسميًا للعضوية، اليوم، أنه يجب مضاعفة الدعم الموجه للاتحادات القارية، لذلك ينبغي الاشتغال مستقبلًا على تعزيز إيرادات هذه المنظمة.

وقال: «أثق في أن هذا سيحدث مع التركيبة الجديدة التي ستتحمل مسؤولية تدبير شؤون (كاف)».

وأضاف: «(كاف) يشكو عجزًا ماليًا كبيرًا، إن لم يكن كارثيًا، بسبب كورونا».

وشدد «لقجع» على أهمية جلب الإيرادات المالية بشكل مضاعف في الفترة المقبلة لتجاوز تداعيات وتأثير جائحة كورونا على الموازنة.

وأوضح رئيس اتحاد الكرة المغربي، مخاطباً الحضور في الجمعية العمومية لـ«كاف»، اليوم، بالرباط: «ينبغي أن نهتم بالأمور المالية كما يجب».