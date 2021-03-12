شكرا لقرائتكم خبر عن توماس توخيل يخسر لقب الأفضل أمام جوارديولا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن المدرب الفائز بجائزة الأفضل في المسابقة عن شهر فبراير الماضي. وفقا للحساب الرسمي للبريميرليج على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإن الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، حصد جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي.

ونافس جوارديولا على الجائزة، توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي، ونونو إسبيريتو سانتو، مدرب وولفرهامبتون، وسكوت باركر، مدرب فولهام. يذكر أن بيب جوارديولا هو من حصد جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال يناير الماضي. ويحتل مانشستر سيتي، صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 68 نقطة، يليه مانشستر يونايتد برصيد 54 نقطة، ثم ليستر سيتي 53 نقط.