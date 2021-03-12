شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يفرض طريقة جديدة لتصحيح أوضاع الأهلي في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اضطر الجهاز الفنى لفريق الأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى لمنح الفريق على راحة سلبية اليوم خوفا من تعرض اللاعبين للإصابات بعد شكوى عدد من اللاعبين من الإجهاد نتيجة ضغط المباريات خلال الفترة الماضية .

وتقرر أن يخوض الأهلى تدريبات صباح غد السبت على ملعب مختار التتش قبل السفر الى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب فى الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا والتى ستقام يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا .

وطالب موسيماني اللاعبين بإغلاق صفحة الدوري المحلى بعد الفوز على الإسماعيلي 2-0 أمس والتركيز في مواجهة فيتا كلوب، وشدد موسيماني على ضرورة مضاعفة التركيز بداية من لقاء فيتا كلوب، لتقديم عرض قوي ونتيجة جيدة، من أجل الحفاظ على حظوظ التأهل لربع النهائي، وشرح موسيماني بعض الأمور الفنية للاعبين لتصويب أخطائهم في الفترة الماضية .

ووضع المدير الفنى برنامج خاص لعلاج الأخطاء قبل المباراة المقبلة وينتظر أن يعاين الجهاز الفنى الملعب الذى سيخوض عليه الفريق تدريباتة عقب الوصول إلى الكونغو .

وعكف المدير الفنى لفريق الأهلى خلال الأيام الماضية على علاج الأخطاء والتركيز على دراسة فيتا كلوب جيدا لوضع الخطة المناسبة التى تمكنة من القبض على الفريق الكونغولى لتحقيق الفوز والعودة للمنافسة فى المجموعة التى يتصدرها سيمبا التنزانى وخلفه فيتا كلوب بينما يتذيل المجموعة المريخ السودانى .