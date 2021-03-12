شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أزمات تهدد حصول الأهلي على العاشرة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغادر بعثة الاهلي القاهرة متوجهة إلى الكونغو غدا السبت لمواجهة فيتا كلوب فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا ، ويواجه الاهلى عدة أزمات فنية تهدد الفريق خلال مشواره الأفريقي تهدد حصولة على اللقب العاشر الأفريقي .

أبرزها اهتزاز الثقة عند اللاعبين بعد صدمتى الخسارة من سيمبا التنزانى بهدف نظيف والتعادل مع فيتا كلوب 2-2 ما وضع الفريق فى أزمة باحتلاله المركز الثالث بمجموعته خلف الفريق الكونغولى المتفوق بفارق الأهداف، بينما يتصدر سيمبا الترتيب، فضلا عن تراجع الأداء منذ فترة رغم الصحوة الخادعة فى الدورى المحلى بعد فوزه الأخير على الإسماعيلى بهدفين نظيفين لكن المسؤولين فى النادى تحفظوا على الأداء وحملوا بيتسو موسيمانى المسؤوليو لفشله فى علاج الأخطاء خصوصا أزمة إهدار الفرص التى ظهرت بوضوح مؤخراً .

وتأتى مشكلة عدم تثبيت التشكيل خصوصا فى خط الهجوم ما أثر سلبيا على معنويات اللاعبين، فضلا عن موعد المباراة التى تقام فى الثالثة عصرا حيث يتأثر الأهلى باللعب فى هذا التوقت لعدم تعود اللاعبين على اللعب بالنهار .

وعكف المدير الفنى خلال الأيام الماضية على مناقشة أزمات الفريق مع الجهاز المعاون فى محاولة لإيجاد حلول سريعة قبل فوات الأوان، خاصة أن عشاق النادى يخشون من استمرار أزمة تراجع الأداء وضياع فرصة المنافسة على البطولات التى يشارك فيها الفريق خلال الموسم الجارى .

وتقام مباراة الأهلى وفيتا كلوب فى الثالثة عصرا على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، وهو الموعد الذى أثار مخاوف اللاعبين وعشاق النادى من جماهير الاحمر الذين أبدوا تخوفهم على الفريق الذى يحقق نتائج مخيبة للامال خلال المباريات التى يخوضها خلال النهار.

وفضل بيتسو موسيمانى المدير الفنى للاهلى منح اللاعبين راحة سلبية اليوم الجمعة لتخوفه من تعرض اللاعبين للإصابات بعد شكواهم من الاجهاد نتيجة ضغط المباريات مؤخرا على الصعيدين المحلى والأفريقي، وينتظر أن يتدرب الفريق صباح غد السبت على ملعب مختار التتش قبل السفر الى الكونغو عبر طائرة خاصة .