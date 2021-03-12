شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسائل رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد عقب فوزه رسمياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد والذي انتخب اليوم الجمعة رئيساً للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لمدة 4 سنوات إنه يتشرف بعد اختياره لهذا المنصب .

وقال بعد إعلانه رئيساً للكاف بالتزكية رسمياً في المغرب اليوم : «نحن سعداء لأننا نجحنا في التغلب على كل التحديات، أشكر الملك محمد السادس والشعب المغربي، وكذلك إنفانتينو رئيس الفيفا على رؤيته وتشجيعه من أجل توحيدنا» .

وتابع: «بواسطته الاتحاد يمكننا أن نتغلب على كل التحديات، وأشكر أيضا السيدة فاطمة (سامورا) على روح القيادة وكل أعضاء الاتحاد الدولي» .

وأوضح: «لا أنسى طبعا أعضاء اللجنة التنفيذية وكل الاتحادات الأفريقية، أنا متأكد أننا سنعمل جنبا إلى جنب من أجل الارتقاء بكرة القدم في القارة السمراء نحو الأفضل».

وواصل حديثه : «دائما ما نرى فقط مواطن الضعف والثغرات في أفريقيا، لكن لا بد أن نتحلى بالإيجابية والتفاؤل والعمل الجاد، لتحقيق الأهداف المنشودة» .