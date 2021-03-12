«كـلاسيكـو» دون بـريـق بين الـوحـدة والعـين الليلـة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علي نجم

يسدل الستار على مباريات الجولة 20 من دوري الخليج العربي اليوم مع «كلاسيكو» الإمارات بين الوحدة والعين، وإن كان اللقاء فقد هذا الموسم الكثير من بريق الماضي القريب بعد ابتعاد الفريقين عن دائرة المنافسة.

ويلتقي في الفترة الأولى بني ياس مع النصر، وهي المباراة التي ستكون مهمة ضمن أحلام الفريقين المشروعة لنيل اللقب، في حين يلعب اتحاد كلباء والظفرة لتحسين المراكز ليس إلا.

وسيخوض فريقا بني ياس الوصيف (39 نقطة) وضيفه النصر الرابع (36 نقطة) أهم 90 دقيقة في رحلتهما هذا الموسم من أجل الصراع على لقب المسابقة الغالية.

ويدرك بني ياس أن استغلال عامل الأرض بات مهماً في الأمتار الأخيرة من عمر الموسم، وهو يعول على قدرات الهداف البرازيلي جواو بيدرو، بينما سيمثل الثنائي خيمينيز وسواريز ومعهما فواز عوانة نقطة الثقل في وسط الميدان من أجل منافسة مكامن القوة في تشكيلة الضيف.

ويعيش النصر أفضل مرحلة فنية منذ تولي المدرب الأرجنتيني رامون دياز قيادة «العميد»، حيث بلغ نهائي كأسي رئيس الدولة والخليج العربي، كما حقق في المرحلة السابقة فوزاً ثميناً على الشارقة ليحفظ لنفسه مركز في صلب الصراع على اللقب، وهو ما سيتحدد أكثر بناء على نتيجة لقاء اليوم.

وسيعاني «العميد» اليوم غياب كل من محمد عايض الموقوف، إلى جانب ثلاثي الخدمة الوطنية محمد فوزي وراشد عمر وعبد الرحمن يوسف.

الوحدة - العين

وتقام مباراة كلاسيكو الإمارات بين الوحدة والعين بغياب الأضواء، بل ربما تكاد تكون أضعف مباراة في تاريخ مواجهات الفريقين في العقد الأخير، بعدما خرج الفريقان من دائرة المنافسة، وبات أكبر أحلامهما إيجاد موطئ قدم في المربع الذهبي.

ويحلم العين السادس (30 نقطة) والوحدة السابع (29 نقطة) أن يكون الفوز بنقاط قمة اليوم، أفضل هدية لجماهيرهما، مما قد يحفظ للمباراة بعضاً من بريقها الكبير.

ويدرك العين أن الزيارات الأخيرة له إلى ملعب آل نهيان لم تحمل له الكثير من السعادة، حيث لم يحقق الفوز على أرض «العنابي» في آخر 11 مباراة سوى مرتين فقط، كان من بينها انتصار بهدف تاريخي للمدافع محمد أحمد.

اتحاد كلباء- الظفرة

وستشكل مباراة اتحاد كلباء التاسع (26 نقطة) مع ضيفه الظفرة العاشر (20 نقطة) فرصة سانحة للفريقين من أجل تحقيق الفوز وتحسين رصيدهما من النقاط أملاً في إنهاء الموسم في افضل مركز ممكن.

لقاء أهل الوسط، لن يكون له تأثير كبير على شكل التنافس على المربع، أو على الهروب من الخطر، بل إن جل ما يطمح إليه أصحاب الأرض والضيوف تأمين النقاط الثلاث، وكسب العدد الأكبر من النقاط.

ولا يزال الظفرة أحجية الموسم حتى الآن، خاصة مع النتائج الغريبة التي يحققها، فتارة يفوز على العين، وتارة أخرى يسقط بالخمسة أمام خورفكان، وهو ما يعكس وضعية الفريق غير المستقرة هذا الموسم.

أما اتحاد كلباء الذي بلغ أعلى رصيد في مشاركته في المحترفين، فسيحاول جاهداً كسب العلامة الكاملة لزيادة عدد نقاطه التاريخي.

خربين: العين الأفضل في الإمارات

يعول الوحداوية على السوري عمر خربين في مساعدة الفريق على تحقيق الفوز على العين،حيث يخوض صاحب ال27 عاماً مباراته الخامسة مع «العنابي» ويتطلع إلى معانقة شباك «الزعيم» بشعار جديد، كما سبق له أن زاره بقميص فريقه السابق الظفرة.

وبين خربين أن اللقاء سيكون بمواجهة أفضل فريق في الإمارات بغض النظر عن نتائجه في الدوري.

وأوضح خربين أن المركز الذي يحتله الوحدة في جدول الترتيب لا يتناسب مع طموحات النادي واللاعبين والجمهور.

المحرمي: تنتظرنا مهمة صعبة

قال حسن المحرمي قلب دفاع بني ياس، إن فريقه تنتظره مباراة صعبة أمام النصر الفريق الذي يقدم كرة قدم جميلة، لذا عليهم أن يكونوا في كامل تركيزهم طوال مجريات اللقاء للخروج بالنقاط الكاملة.

وتابع: هدفنا من هذا اللقاء هو ذات الهدف في كل مباراة، وهو الفوز وتحقيق النقاط الكاملة ومواصلة النتائج الإيجابية.

البلوشي: خصوصية جماهيرية للقمة

يأتي «كلاسيكو» الإمارات بين العين والوحدة اليوم بدون زخم بعد خروج الطرفين من المنافسة مبكراً، وينحصر اللقاء بينهما في تحسين المراكز والصراع على دخول المربع الذهبي من أجل التمثيل الآسيوي.

وأشار لاعب العين الشاب خالد البلوشي إلى أهمية الحصول على النقاط الثلاث أمام مستضيفه الوحدة وقال: مواجهات الفريقين تظل «ديربي» وتحظى بأهمية عند جماهير الطرفين مهما ابتعدا عن المنافسة فهي مواجهة استثنائية ولها خصوصية معينة والجميع يظهرون فيها أفضل ما عندهم لتحقيق الفوز.

داسيلفا: كلباء عينه على الفوز

أكد الأوروغوياني خورخي دا سيلفا، مدرب اتحاد كلباء، عزم فريقه على الفوز اليوم، واستعادة النتائج الإيجابية، بعد الخسارة في آخر مباراتين أمام النصر وبني ياس، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهد والتركيز والتعامل بقوة وحذر مع المنافس الظفراوي، الذي سيأتي إلى كلباء بهزيمة قاسية، تلقاها قبل أيام من خورفكان.

وأشار إلى أن هدف كلباء الذهاب بعيداً في سلم الترتيب؛ لذلك سيضع الفوز نصب أعينهما، من أجل نيل العلامة الكاملة.

دياز: مباراة ب 6 نقاط

أكد الأرجنتيني رامون دياز، مدرب النصر أهمية المباراة أمام بني ياس، ليس فقط للفريقين وإنما لجميع فرق المقدمة بجدول الترتيب.

وأضاف: تعتبر هذه المباراة بست نقاط، لكنها لن تحدد مصير أي من الفريقين في المنافسة، لكنها مهمة جداً بالنسبة لنا، لأن الفوز بها سيدفعنا خطوة للأمام وسيجعلنا نستمر في المنافسة على لقب الدوري، لذلك سندخلها بروح عالية، وسنهاجم من الدقائق الأولى لتحقيق الفوز.

بدوره ،قال اللاعب سعيد سويدان: لدينا مباراة مهمة، وتعد مفصلية.

الحمادي: تصحيح الصورة

أبوظبي: محمد مصطفى

أكد أحمد محمود الحمادي لاعب الظفرة أن اللاعبين تعاهدوا على تصحيح الصورة السلبية التي كان عليها «الفارس» أمام خورفكان، مشيراً إلى الرغبة في تحقيق نتائج إيجابية.

وقال الحمادي: الغيابات أثرت على مردود الفريق في المباراة السابقة لاسيما أنها تضمنت الأعمدة الرئيسية في الفريق.

وأكد على احترام كلباء، مبيناً أن المنافس يمتلك إمكانيات كبيرة ولكنهم يسعون للعودة بنتيجة إيجابية..