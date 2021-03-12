المحكمة الرياضية تغرم الزمالك 800 ألف يورو بسبب شيكابالا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

اعتمدت المحكمة الرياضية الدولية رسميا معاقبة الزمالك، بغرامة إضافية، في قضية مستحقات صفقة شيكابالا المتأخرة لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، بسبب التأخر في السداد، لترتفع ديون النادي الأبيض إلى 800 ألف يورو.

وذكرت صحيفة ريكورد البرتغالية، أن محكمة التحكيم الرياضي في الفيفا في سويسرا، عقدت هذا الأسبوع جلسة استماع ، بشأن فرض عقوبة تعاقدية بخصوص انتقال شيكابالا من سبورتنج إلى الزمالك في 2015.

وأضافت الصحيفة البرتغالية، أن الزمالك تخلف عن عن الموعد النهائي للدفع وشهد قيام الفيفا، برفع الغرامة على نادي الزمالك من 650 ألف يورو إلى 800 ألف يورو.

وكان الاتحاد الدولي «فيفا» قد ألزم النادي المصري بسداد مبلغ 650 ألف يورو لصالح لشبونة، وكان الزمالك قد تلقى خطابا يلزمه بسداد مستحقات صفقة شيكابالا بحد أقصى يوم 25 مارس.

كان نادي الزمالك استعاد محمود عبد الرازاق شيكابالا من سبورتنج لشبونة في 2015، لكنه لم يسدد باقي مستحقات الصفقة.