ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك والأهلي.. وقائمة الهدافين بعد تألق بن شرقي

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق الزمالك فوزا مستحقا على نظيره سيراميكا كليوباترا بثنائية نظيفة، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وسجل أشرف بن شرقي الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 5، بينما عزز إمام عاشور تقدم الفريق بالهدف الثاني في الدقيقة 20.

وكان الأهلي قد فاز على الإسماعيلي بهدفين نظيفين، مساء الأربعاء، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ12.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري حتى الآن:

1- الزمالك في المركز الأول برصيد 33 نقطة من 14 مباراة.

2- الأهلي في المركز الثاني برصيد 27 نقطة من 11 مباراة.

3- بيراميدز في المركز الثالث برصيد 25 نقطة من 15 مباراة.

4- مصر للمقاصة في المركز الرابع برصيد 24 نقطة من 15 مباراة.

5- إنبي في المركز الخامس برصيد 23 نقطة.

6- المصري في المركز السادس برصيد 22 نقطة.

7- الاتحاد السكندري في المركز السابع برصيد 22 نقطة.

8- الجونة في المركز الثامن برصيد 21 نقطة.

9- سيراميكا كليوباترا في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

10- سموحة في المركز العاشر برصيد 19 نقطة.

11- غزل المحلة في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.

12- أسوان في المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة.

13- المقاولون في المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة.

14- البنك الأهلي في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.

15- طلائع الجيش في المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة.

16- الإسماعيلي في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.

17- الإنتاج الحربي في المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط.

18- وادي دجلة في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 9 نقاط.

قائمة الهدافين

وعلى صعيد الهدافين، تصدر الثلاثي يوسف أوباما وعمر كمال وأحمد سمير، ترتيب القائمة بـ7 أهداف لكل منهم.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري حتى الآن:

1- يوسف أوباما لاعب الزمالك برصيد 7 أهداف.

2- عمر كمال لاعب المصري برصيد 7 أهداف.

3- أحمد سمير لاعب طلائع الجيش برصيد 7 أهداف.

4- شريف عادل لاعب سيراميكا كليوباترا برصيد 6 أهداف.

5- شيميليس بيكيلي لاعب مصر المقاصة برصيد 6 أهداف.

6- أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا برصيد 6 أهداف.

7- حسام حسن لاعب سموحة برصيد 6 أهداف.

8- رمضان صبحي لاعب بيراميدز برصيد 6 أهداف.

9- رزاق سيسي لاعب الاتحاد السكندري برصيد 6 أهداف.

10- أشرف بن شرقي لاعب الزمالك برصيد 5 أهداف.

11- عمر السعيد لاعب الجونة برصيد 5 أهداف.

12- مصطفى محمد لاعب سموحة برصيد 5 أهداف.

13- شريف دابو لاعب سيراميكا برصيد 5 أهداف.

14- جون أوكوبي لاعب إنبي برصيد 5 أهداف.