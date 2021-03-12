رسميًا.. فوز باتريس موتسيبي برئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.. وهاني أبوريدة بمقعد المكتب التنفيذي للفيفا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» فوز باتريس موتسيبي برئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد انسحاب كل منافسيه قبل الانتخابات ، التي تقام اليوم الجمعة 12 مارس، في العاصمة المغربية الرباط.

وبات موتسيبي رئيسًا لـ «كاف» بالتزكية، بعد انسحاب كل من جاكوب أنوما وأوغسطين سينجور وأحمد ولد يحيى لصالح رجل الأعمال الجنوب إفريقي ورئيس نادي صن داونز.

فوز باتريس موتسيبي برئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالتزكية

وعلى صعيد آخر، أصدرت محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، قرار بإيقاف أحمد أحمد الرئيس السابق للاتحاد الإفريقي لمدة 5 سنوات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قبل أن يتم تخفيضها إلى عامين فقط، بالإضافة إلى غرامة 50 ألف فرانك سويسري. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

حسم المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد كرة القدم سابقاً، مقعده الدولي مقعده في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بالتزكية، ممثلاً عن قارة أفريقيا، وذلك بعد بدء فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، رقم 43، التي تستضيفها الرباط «المغرب»، في إطار العملية الانتخابية لرئاسة الاتحاد الأفريقي والمكتب التنفيذي لفيفا، على خلفية انسحاب الثنائي جوستافو ندوندج إيدو وخير الدين زطشي بصورة رسمية، من السباق على المقاعد الناطقة بالإسبانية والعربية والبرتغالية، ليفوز هاني أبوريدة وفوزي لقجع من المغرب بالتزكية.

المحكمة الرياضية تقرر استبعاد 4 مرشحين في سباق مكتب كاف التنفيذي

وجاء ذلك بعد قرار المحكمة الرياضية «كاف»، استبعاد عدد من المسؤولين وعلى رأسهم كونتانت أوماري رئيس كاف سابقاً، من استكمال السباق الانتخابي على مقعد المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشكل مفاجئ، مفسرة ذلك بأن المرشحين الأربعة غير مؤهلين للحصول على المنصب، بالاستناد على لوائح وقوانين لجنة القيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، كما قضت بتخفيف عقوبة أحمد أحمد ليجرى إيقافه ثلاث سنوات بدلاً من أربع سنوات وتغريمه 50 ألف فرانك، على خلفية تورطه في قضايا فساد مرتبطة بفترة وجوده على مقعد رئاسة الاتحاد الأفريقي.

الاتحاد الإفريقي يلغي كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة 2021

اجتمعت لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» يوم الاثنين الماضي في الرباط بالمغرب لاتخاذ قرار بشأن إقامة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة 2021.

تم إطلاع اللجنة على القيود التي تواجهها بعض الاتحادات الأعضاء المشاركة وكذلك البلد المضيف بما في ذلك حقيقة أن جائحة فيروس كورونا المستجد الذي مازالت تمثل تحديات كبيرة لتنظيم الأحداث الرياضية الدولية.

مع الأخذ في الاعتبار إلغاء الفيفا لكأس العالم تحت 17 سنة والتي لم تعد كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة مؤهلة لها

وجاءت أسباب إلغاء بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة 2021، أولًا عودة ظهور جائحة كورونا بشكل أقوى، وزيادة القيود على السفر الدولي، بالإضافة عدم اليقين بشأن تطور الوضع، وبعد كل هذه الأسباب، قررت اللجنة إلغاء نسخة 2021 من توتال كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة.