الجنوب إفريقي موتسيبي رئيسا جديدا للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم

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ايلاف من الرباط : انتخب الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي ،اليوم الجمعة، رئيسا جديدا للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، خلفا للملغاشي أحمد أحمد، لولاية تمتد لخمس سنوات، وذلك خلال الجمع العام العادي الانتخابي الـ 43 للهيئة القارية، المنعقد بمدينة الرباط.

الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي

وكان الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي المرشح الوحيد لرئاسة الكونفدرالية الإفريقية بعد سحب برنارد دانيال أنوما (كوت ديفوار) وأوغستين إيمانويل سنغور (السنغال) وأحمد ولد يحيي (موريتانيا)، ترشيحهم.

يذكر أن موتسيبي (59 سنة) يرأس فريق ماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي لكرة القدم.

وموتسيبي هو الرئيس السابع للكونفدرالية الافريقية منذ عام 1957.اذ كان عبد العزيز عبدالله سالم (مصر) اول رئيس للكونفدرالية، تلاه عام 1958 عبد العزيز مصطفى (مصر)، وفي عام 1968 عبد الحليم محمد (السودان)، وفي عام1972 يدنيكاتشو تيسيما (إثيوبيا)، وفي 1987عبد الحليم محمد (السودان)، تلاه في عام 1988عيسى حياتو (الكاميرون)الذي ظل في منصبه حتى عام 2017 قبل ان يخلفه أحمد أحمد (مدغشقر).

في غضون ذلك، انتخب المغربي فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عضوا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ممثلا عن قارة إفريقيا، وذلك خلال انتخابات الجمعية العمومية للكونفدرالية الافريقية للعبة، التي جرت اليوم الجمعة بالرباط.

كما تم إلى جانب فوزي لقجع، انتخاب المصري هاني أبو ريدة عضوا في مجلس الفيفا لولاية ثانية.

وكان لقجع قد وضع ترشيحه لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، في ديسمبر الماضي، وهو الأول من نوعه بالنسبة للمغرب لهذه الهيئة الرياضية العالمية.

ويذكر أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كان عين سنة 2019 بالقاهرة نائبا ثانيا لرئيس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، بعدما كان يشغل منصب النائب الثالث.

كما يشغل منصب رئيس لجنة المالية ونائب رئيس لجنة الأندية بالكونفدرالية الافريقية للعبة "كاف"، فضلا عن عضويته بلجنة الحكامة بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

تجدر الإشارة إلى أن المرشح الثالث لعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم ، الجزائري خير الدين زطشي، كان أعلن في وقت سابق سحب ترشيحه لعضوية الهيئة الدولية.