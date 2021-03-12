7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 12 مارس 2021 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، على معلول يدعم الأهلي فى رحلة الكونغو لمواجهة فيتا كلوب بدورى الأبطال، وتفاصيل جلسة الزمالك مع باتشيكو لفسخ العقد.

على معلول يدعم الأهلي فى رحلة الكونغو لمواجهة فيتا كلوب بدورى الأبطال

يدعم الدولى التونسى على معلول، ظهير أيسر فريق الأهلى، قائمة المارد الأحمر فى رحلة الكونغو لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى ببطولة أفريقيا، بعدما غاب معلول عن مباريات وتدريبات فريقه منذ عدة أسابيع، وتحديداً منذ مباراة الأهلى وبايرن ميونيخ فى نصف نهائى كأس العالم للأندية الأخير بقطر بسبب الإصابة.

تفاصيل جلسة الزمالك مع باتشيكو لفسخ العقد

عقد مسئولو نادى الزمالك جلسة خاصة مع البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى السابق للفريق الكروى، عقب مباراة سيراميكا التى أقيمت مساء الخميس، لإخطاره بفسخ التعاقد رسميا.

فيفا يعتمد ألوان ملابس المنتخب الأولمبى فى طوكيو.. تعرف عليها

اعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ألوان ملابس منتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، فى أولمبياد طوكيو 2021، وسيكون الزى الأصلى للفراعنة هو "الأحمر والأبيض والأسود"، بينما الزى الاحتياطى يتكون من "الأبيض والأسود والأبيض".

وكيل مروان محسن يجهز عرض الإعارة خارج الأهلي بنهاية الموسم

تتجه النية داخل النادي الأهلي للموافقة على إعارة مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة أو بيعه بشكل نهائي، لاسيما بعدما رحب اللاعب ووكيله بالرحيل عن القلعة الحمراء في الموسم المقبل، بعد الانتقادات العنيفة التي واجهها اللاعب من رواد منصات التواصل الاجتماعي، بسبب تراجع مستواه وعدم استغلال الفرص التي يحصل عليها في الفترة الأخيرة، وبات ترتيبه الثالث بين مهاجمي الفريق الأحمر حاليا.

الإسماعيلى ينهى اتفاقه مع مستشفى جامعة قناة السويس لإجراء مسحات كورونا

انهى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان اتفاقه مع مسئولى مستشفى جامعة قناة السويس على إجراء مسحات كورونا للفريق بالكامل بشكل دوري بأسعار مخفضة بعد قرار اتحاد الكرة بتحمل الاندية تكاليف مسحات كورونا، ورغم اعتراض مسئولى الدراويش مثل باقى أندية الدوري على القرار إلا أن المجلس قرر اللجوء لهذا الحل بشكل مؤقت لحين حسم الازمة بشكل نهائى .

كارتيرون يصل الزمالك لتولى مهمة تدريب الفريق خلفا لباتشكيو.. صور

وصل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى الجديد لنادى الزمالك، قبل لحظات، إلى مقر القلعة البيضاء فى ميت عقبة، لتولى القيادة الفنية للفريق الأبيض خلفاً للبرتغالي جايمي باتشيكو الذى تمت إقالته مساء أمس، الخميس، بسبب تراجع النتائج.

تعرف على تشكيل الجهاز المعاون لكارتيرون فى الزمالك

قام الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بتشكيل جهازه المعاون وفقا لرؤيته، بعدما منحته اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء حرية الاختيار.