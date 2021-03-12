شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الأهلى يسلم الشناوى جائزة "نسر الشهر".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع فيس بوك فيديو من ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء فىي الجزيرة، خلال تسليم يانكون ميشيل مدرب حراس مرمى الفريق محمد الشناوي حارس الأهلى جائزة نسر الشهر، بعد دوره المهم مع الفريق خلال المباريات الماضية وتصدياته المميزة للكرات الخطيرة.

وتأكد غياب محمد الشناوى قائد الأهلى عن مباراة فريقه المحلية القادمة ضد النصر فى دور الـ32 لكأس مصر بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه ضد الإسماعيلي.

ويخضع ثنائى فريق الأهلى أيمن أشرف وطاهر محمد طاهر لاختبار طبى قبل مران الفريق غداً، السبت، لتحديد موقفهما من المشاركة فى المران الجماعي. ويُحدد الفحص الطبى لثنائى الأهلى موقفهما من المشاركة فى المران الذى سيُقام فى التاسعة صباح غد، السبت، باستاد التتش ومن ثم يُحدد موقف الثنائى من رحلة الأهلى للكونغو.

ويطير الأهلى للكونغو فى الثالثة عصر غد على متن طائرة خاصة لمواجهة فريق فيتا كلوب عصر الثلاثاء المقبل فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وغاب أيمن أشرف وطاهر محمد طاهر عن مباراة الأهلى والإسماعيلى الأخيرة فى الدورى الممتاز التى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفوة.

واكتفى الثنائى بخوض برنامج تأهيلى الأيام الماضية فى إطار رحلة التعافى من الإصابة التى لحقت بهما مؤخراً.

ويتطلع المارد الأحمر للاستفادة من جهود طاهر وأيمن فى رحلة الكونغو لقوة المباراة التى يسعى الأهلى للفوز فيها من أجل الحفاظ عن حظوظه فى التأهل للدور التالى وإستكمال مشوار الدفاع عن اللقب الأفريقي.