شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء الزمالك يستقبلون كارتيرون فى النادى بهتافات "أفريقيا.. أفريقيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أعضاء الجمعية العمومية لنادى الزمالك على استقبال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى الجديد والذى تولى المهمة خلفا لباتشيكو والذى تم توجيه الشكر له بعد مباراة الفريق أمام سيراميكا وانتهت بفوز الفريق الأبيض بثنائية نظيفة.

وفور ظهور كارتيرون فى نادى الزمالك التف حوله الأعضاء يطلبون منه التقاط الصور التذكارية معه فرحاً بعودته وكذلك السيلفى، ودار حوار قصير بين بعض الأعضاء بالنادى والمدرب الجديد، وطالبوه بالفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا قائلين له: "أفريقيا أفريقيا"، ليرد عليهم تأكيدا قائلا: "أفريقيا" أيضا.

ووصل كارتيرون إلى الزمالك ووضع متعلقاته فى الغرفة المخصصة للمدير الفنى ثم توجه إلى مكتب الإدارة وعقد جلسة مع اللجنة التى تدير النادى تم خلالها مناقشة ما سيتم خلال الفترة المقبلة وخطته مع الفريق وطموحه وأهدافه .

وبعد انتهاء جلسة كارتيرون مع الإدارة عاد إلى قاعة المحاضرات المخصصة للاعبين لعقد جلسة معهم عن أهمية المباريات المقبلة سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى، ومن المقرر أن يقود كارتيرون تدريب الزمالك الذى ينطلق بعد قليل بملعب النادى بميت عقبة.

ويعلن الزمالك خلال الساعات المقبلة، التشكيل الكامل للجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بعدما منحته اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء حرية الاختيار، وترددت أنباء أن تشكيل الجهاز الفني الجديد سيكون بنسبة كبيرة كالتالي: كارتيرون مديرًا فنيًا، أسامة نبيه مدربا عاما، عمرو عبد السلام مدربا لحراس المرمى، وفرناندو مدرب أحمال.