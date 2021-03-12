شكرا لقرائتكم خبر عن الكيك بوكسينج يحذر من البطولات الوهمية: الشطب ينتظر المخالفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الاتحاد المصرى للكيك بوكسينج، برئاسة محمد صبيح، من إقامة بطولات وهمية وأنشطة غير معتمدة دون إذن الاتحاد المصرى للعبة، خاصة أن ذلك الأمر أدى لإلحاق الأذى ببعض اللاعبين المشاركين فى مثل تلك البطولات غير المعتمدة.

وطالب محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، أولياء الأمور واللاعبين بعدم المشاركة فى مثل هذه الأنشطة غير المعتمدة من جانب الاتحاد، موضحاً أنه سوف يتم إحالة كل من يشارك فى هذه الأحداث من المدربين والحكام للتحقيق وقد تصل العقوبة للشطب الكامل من سجلات الاتحاد المصري للكيك بوكسينج.

وأضاف محمد صبيح أن من يشارك فى مثل تلك البطولات الوهمية سيتم رفع الأمر مباشرة إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى جهة أو شخص ييشاركة فى تنظيم مثل هذه الأحداث، وذلك للحفاظ على رياضة الكيك بوكسينج من المرتزقة الذين لا يراعون اتخاذ التدابير القانونية والطبية والفنية اللازمة لتنظيم مثل هذه الأحداث.

وشدد الاتحاد المصري للكيك بوكسينج على أنه يدا بيد مع وزارة الشباب والرياضة والمدربين وأولياء الأمور، وأنهم لن يتوانوا عن منع إقامة تلك الأحداث كل على قدر سلطاته حتى لا تتكر هذه المهازل مرة أخرى.