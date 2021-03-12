شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يرد على منتقديه بعد احتفاله بهدف سيراميكا: لم أقصد إساءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد إمام عاشور، صانع ألعاب نادى الزمالك، على الشائعات التى أثيرت أمس عقب مباراة الزمالك وسيراميكا بالدورى العام، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدفين نظيفين، سجلهما أشرف بن شرقي وإمام عاشور لاعبا القلعة البيضاء.

وكان إمام عاشور قد احتفل بطريقة مشابهة لاحتفال بدر بانون مدافع النادي الأهلي بعد إحراز الأهداف، وهو ما تناوله البعض على أنه محاولة للسخرية، ليرد إمام عاشور عبر حسابه على انستجرام قائلا، "أنا لم أقصد أى إساءة باحتفالى بالهدف بمباراة أمس".



امام عاشور

من ناحية أخرى، وصل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى الجديد لنادى الزمالك، قبل لحظات إلى مقر القلعة البيضاء فى ميت عقبة، لتولى القيادة الفنية للفريق الأبيض خلفاً للبرتغالي جايمي باتشيكو الذى تمت إقالته مساء أمس، الخميس، بسبب تراجع النتائج.

وقام الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بتشكيل جهازه المعاون وفقا لرؤيته، بعدما منحته اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء حرية الاختيار.

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد كالتالي: كارتيرون مديرًا فنيًا، أسامة نبيه مدربا عاما، عمرو عبد السلام مدربا لحراس المرمى، وفرناندو مدرب أحمال.

وكانت قناة نادي الزمالك أعلنت، عبر لسان محمد أبو العلا لاعب فريق الزمالك السابق، التعاقد رسميا مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لفريق التعاون السعودى ليتولى تدريب الفارس الأبيض خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو الذي تمت إقالته منذ قليل.

وحقق فريق الزمالك فوزا مهما أمام سيراميكا في الجولة الخامسة عشر من الدورى والتى أقيمت على استاد القاهرة، بهدفين نظيفين أحرزهما المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 5 وإمام عاشور في الدقيقة 18 من عمر المباراة.