شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص أيمن أشرف وطاهر لتحديد موقفهما من رحلة الكونغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع ثنائى فريق الأهلى أيمن أشرف وطاهر محمد طاهر لاختبار طبى قبل مران الفريق غداً، السبت، لتحديد موقفهما من المشاركة فى المران الجماعي. ويُحدد الفحص الطبى لثنائى الأهلى موقفهما من المشاركة فى المران الذى سيُقام فى التاسعة صباح غد، السبت، باستاد التتش ومن ثم يُحدد موقف الثنائى من رحلة الأهلى للكونغو.

ويطير الأهلى للكونغو فى الثالثة عصر غد على متن طائرة خاصة لمواجهة فريق فيتا كلوب عصر الثلاثاء المقبل فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وغاب أيمن أشرف وطاهر محمد طاهر عن مباراة الأهلى والإسماعيلى الأخيرة فى الدورى الممتاز التى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفوة.

واكتفى الثنائى بخوض برنامج تأهيلى الأيام الماضية فى إطار رحلة التعافى من الإصابة التى لحقت بهما مؤخراً.

ويتطلع المارد الأحمر للاستفادة من جهود طاهر وأيمن فى رحلة الكونغو لقوة المباراة التى يسعى الأهلى للفوز فيها من أجل الحفاظ عن حظوظه فى التأهل للدور التالى وإستكمال مشوار الدفاع عن اللقب الأفريقي.