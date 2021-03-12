شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن إصابات الأهلي قبل رحلة الكونغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير النادي الأهلي مباراة الفريق أمام فيتا كلوب ببطولة دوري أبطال أفريقيا في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ويواجه المارد الأحمر العديد من الإصابات قبل المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل بالكونغو.

فى التقرير التالي، نلقى الضوء على إصابات الأهلي قبل السفر للكونغو لمواجهة فريق فيتا كلوب الذي تعادل مع الأهلي في القاهرة السبت الماضي 2\2 في الجولة الثالثة.

س: كيف يستعد الأهلي لرحلة الكونغو؟

ج: الأهلي تدرب أمس ، الخميس، بالتتش وحصل على راحة اليوم ثم سيتدرب صباح غداً بالتتش ثم يطير إلى الكونغو على متن طائرة خاصة.

س: ما هي أبرز الإصابات في الأهلي قبل رحلة الكونغو؟

ج يعاني الأهلي من إصابات كثيرة ظهرت بوضوح في مباراة الأسماعيلي أول أمس ، الأربعاء ، في الدوري التى فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة ، فقد غاب عن الأهلي فيها ، كلاً من ، أيمن أشرف ، على معلول ، محمود وحيد ، طاهر طاهر للإصابة بالإضافة لأستمرار غياب وليد سليمان للسبب ذاته.

س: ما هي تطورات تعافي هؤلاء المصابين؟

ج: حسب تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي ، فأن على ملعول سينتزم في مران الفريق غداً وسيكون جاهز للسفر مع الفريق للكونغو أما محمود وحيد فيحتاج للعلاج شهرين وتبدو حظوظ أيمن أشرف قوية في السفر هو الأخر أما طاهر محمد طاهر فسيخضع للفحص الطبي قبل مران الغد.

س: وماذا عن موقف وليد سليمان؟

ج: سيكون من الصعب سفر وليد سليمان مع الأهلي للكونغو بسبب إقامة المباراة على ملعب ترتان، خاصة أن اللاعب عائد من إصابة طويلة هي تمزق في العضلة الخلفية.