"الفرصة الأخيرة" .. الأهلي يختبر معلول قبل السفر إلي الكونغو

محمد اسماعيل - القاهرة - قال مصدر بالجهاز الفني بفريق الأهلي، إن المحترف التونسي بصفوفهم، علي معلول، سيخضع لاختبار طبي على هامش مران يوم غد السبت لتحديد موقفه من الانضمام للبعثة التي ستُغادر إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب.

وأشار المصدر ذاته، في تصريحات خاصة ليلاكورة، اليوم الجمعة، إلى إنه حال تجاوز معلول الاختبار الطبي سيُشارك في التدريبات الجماعية، لافتاً إلى أن تواجده بصفوف البعثة سيكون محل شك؛ خاصة كونه عائدًا من إصابة قوية.

وأتم المصدر تصريحاته بلفت النظر إلى أن فرص اللاعب التونسي في اللحاق بمباراة فيتا كلوب ضئية وحال مشاركته سيكون لفترة بسيطة للغاية.

وكان معلول قد أُصيب خلال مباراة الأهلي ونظيره بايرن ميونخ ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس العالم للأندية؛ إذ تعرض لمزق في العضلة الخلفية بدرجة 5 مللي.

ومن المقرر أن تُغادر بعثة الأهلي إلى الكونغو بعد ظهر يوم غد؛ استعداداً لمواجهة فيتا كلوب ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.