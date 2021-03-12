كاف يستعد لإنشاء بطولة الـ3 مليار دولار بمشاركة 20 فريقا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

أعلنت باربرا جونزاليس، الرئيس التنفيذي لنادي سيمبا التنزاني، أنه جاري العمل الآن على إطلاق دوري أفريقي يضم 20 ناديًا من نخبة الأندية في القارة السمراء.

ونشرت باربرا صورة رفقة جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم على هامش انتخابات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - والتي حُسمت لصالح باتريس موتسيبي من جنوب أفريقيا - وأكدت أنها تتطلع لمشاركة نادي سيمبا في "دوري السوبر الأفريقي".

وكان انفانتينو قد أعلنها صراحة في نوفمبر من عام 2019 أنه يرغب في بطولة أندية تضم عمالقة الأندية في القارة السمراء.

وقال إنفانتينو، خلال زيارته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية للاحتفال بذكرى مرور 80 عاما على تأسيس نادي مازيمبي في نوفمبر الماضي: "يجب اختيار أفضل 20 ناديا في أفريقيا وجعلها تشارك في دوري أفريقي، هذا الدوري سيجني إيرادات بقيمة 200 مليون دولار على الأقل، ما يجعله بين أفضل 10 دوريات في العالم."

انفانتينو كان قد تقدم بعدة أفكار من أجل تطوير كرة القدم في أفريقيا كانت بطولة الدوري الأفريقي من بينها.

الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قد كشف عن أن هذه البطولة من المقرر أن تحقق عائدات تقدر بـ3 مليار دولار خلال خمس سنوات.