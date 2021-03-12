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زيدان يعلق على إمكانية عودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

علّق الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، على إمكانية عودة البرتغالي نجم يوفنتوس الإيطالي إلى صفوف الفريق الملكي.

وقال زيدان، في المؤتمر الصحفي لمباراة إلتشي: "أنتم تعلمون ماذا يعني كريستيانو لريال مدريد وماذا فعل هنا، لقد كتب التاريخ هنا، ونحن نكن له الكثير من الحب".

وأضاف: "لكن الآن هو لاعب في يوفنتوس ويقدم أشياء رائعة هناك ويجب أن نحترم ذلك، هذا كل ما يمكنني قوله الآن".

وكانت تقارير صحفية كشفت أن كريستيانو الذي يرتبط بعقد مع يوفنتوس حتى يونيو 2022 قد يرحل عن صفوف السيدة العجوز في الصيف المقبل. (طالع التفاصيل)

ويستعد حاليا لمواجهة إلتشي ضمن منافسات الأسبوع الـ27 من الذي يحتل فيه الميرينجي المركز الثالث بجدول الترتيب.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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