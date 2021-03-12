اتحاد الكرة والأهلي يهنئان أبوريدة على عضوية مجلس الفيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:



حرص الاتحاد المصري لكرة القدم والنادي الأهلي على تهنئة المهندس هاني أبوريدة بفوزه بعضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للكاف اليوم الجمعة في مدينة الرباط المغربية.

وذكر الاتحاد المصري عبر صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"نجح المرشح المصري المهندس هاني أبوريدة في الاحتفاظ بمقعده في عضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بعد نجاحه بالتزكية على أحد مقعدي المنطقة الأفريقية الناطقة باللغات العربية والإسبانية والبرتغالية، بعد انسحاب مرشحين من الأربعة خلال الانتخابات التي أجريت اليوم بالعاصمة المغربية الرباط."

وأضاف :"الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد يتقدم بالتهنئة لهاني أبوريدة لشخصه وللكرة المصرية بصفة عامة على هذا الفوز الكبير لمرشح مصري تحول إلى أيقونة دولية بالاحتفاظ بمقعده الدولي لأربع دورات متتالية، ليصبح صاحب الأقدمية الأولى بمجلس الفيفا وعضوا بالمكتب التنفيذي للكاف على مدار 17 عاما متصلة."

ومن ناحيته، ذكر النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت :"أكد مجلس إدارة الأهلي ثقته الكبيرة في المهندس أبوريدة وفي أن يواصل مسيرته ومشواره المضيء‏وأن يظل خير سفير لمصر."