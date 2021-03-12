الأولمبية تهنئ أبو ريدة بعد فوزه بعضوية تنفيذية فيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية التهنئة برئاسة هشام حطب التهنئة لهاني أبو ريدة بعد الفوز بمنصب عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" في الانتخابات التي أجريت اليوم الجمعة في المغرب.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة لهاني أبو ريدة أحد الرموز الرياضية والإدارية التي تعمل في الرياضة المصرية وصاحب التاريخ الكبير ونجاحه في الحصول على عضوية اللجنة العليا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي "كاف" هو نجاح جديد للرياضة المصرية.

وقال هشام حطب: "نجاح هاني أبو ريدة يعتبر نجاحا للرياضة المصرية واستكمال للمسيرة النجاحة للرياضة المصرية على المستوى الفني والإداري والذي نحققه في السنوات الأخيرة في ظل الدعم الكبير الذي تمنحه القيادة السياسية في الدولة المصرية للرياضة والرياضيين.

وأضاف "دائما التوجه أن تتواجد الشخصيات الرياضية المصرية في المناصب الدولية، وهناك تكاتف دائم وتعاون مثمر بين كل الجهات المصرية من أجل دعم الشخصيات المصرية في المناصب الدولية الرياضية".

وأتم قائلا: "نجاح هاني أبو ريدة وااستمرار تواجده في أحد المناصب القيادية والهامة في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" نجاح للرياضة المصرية وإضافة كبيرة للعبة في مصر".