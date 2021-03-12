الأولمبية تهنئ أبو ريدة بعد فوزه بعضوية تنفيذية فيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية التهنئة برئاسة هشام حطب التهنئة لهاني أبو ريدة بعد الفوز بمنصب عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" في الانتخابات التي أجريت اليوم الجمعة في المغرب.
وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة لهاني أبو ريدة أحد الرموز الرياضية والإدارية التي تعمل في الرياضة المصرية وصاحب التاريخ الكبير ونجاحه في الحصول على عضوية اللجنة العليا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي "كاف" هو نجاح جديد للرياضة المصرية.
وقال هشام حطب: "نجاح هاني أبو ريدة يعتبر نجاحا للرياضة المصرية واستكمال للمسيرة النجاحة للرياضة المصرية على المستوى الفني والإداري والذي نحققه في السنوات الأخيرة في ظل الدعم الكبير الذي تمنحه القيادة السياسية في الدولة المصرية للرياضة والرياضيين.
وأضاف "دائما التوجه أن تتواجد الشخصيات الرياضية المصرية في المناصب الدولية، وهناك تكاتف دائم وتعاون مثمر بين كل الجهات المصرية من أجل دعم الشخصيات المصرية في المناصب الدولية الرياضية".
وأتم قائلا: "نجاح هاني أبو ريدة وااستمرار تواجده في أحد المناصب القيادية والهامة في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" نجاح للرياضة المصرية وإضافة كبيرة للعبة في مصر".