مصدر يكشف لمصراوي السبب الحقيقي لرحيل كارتيرون عن التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

نفى مصدر مسؤول ما تردد خلال الساعات الماضية حول أن السبب وراء رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن نادي التعاون هو الراتب الكبير.

وكان نادي التعاون السعودي قد أعلن خلال الساعات الماضية عن رحيل المدرب الفرنسي عن صفوف الفريق وتزامن ذلك مع تواجد كارتيرون في القاهرة للتفاوض مع إدارة الزمالك.

وأعلنت إدارة الزمالك في الساعات الأولى من صباح الجمعة توجيه الشكر للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو قبل أن يتم إعلان تعيين كارتيرون رسميا في ولاية ثانية.

وقال مصدر في نادي التعاون من خلال تصريحات خاصة لمصراوي: "ما يتردد عن أن المقابل المادي الكبير هو السبب في فك الارتباط مع المدرب أمر بعيد عن الواقع وغير صحيح بالمرة."

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن رحيل المدرب الفرنسي عن سكري القصيم جاء بسبب المقابل المادي الكبير وهو ما دفع إدارة النادي السعودي إلى إنهاء الأمر.

وأضاف المصدر: "كارتيرون رحل عن التعاون بناءُ على رغبة كاملة منه، هو من حضر إلينا وطلب الرحيل وفك الارتباط، وهو ما تم بالتراضي."

وكان عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك قد قال من خلال تصريحات لقناة العربية أن الأمر بالكامل تم بالتنسيق مع إدارة التعاون السعودي.

وكان كارتيرون قد رحل عن الزمالك في سبتمبر الماضي بشكل مفاجئ مستغلاً الشرط الجزائي في عقده لينصرف لتدريب التعاون.