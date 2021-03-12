"ما يفعله مذهل".. لاعب ليفربول يثني على أداء صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أثنى الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، على أداء زميله الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق، بعد قيادة الريدز إلى دور الثمانية في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح هدفا في فوز ليفربول على لايبزيج بثنائية نظيفة يوم الأربعاء الماضي في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال، ليتأهل الفريق الأحمر إلى ربع النهائي بعد الفوز (4-0) في مجموع المباراتين.

وقال فينالدوم، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول، اليوم الجمعة: "صلاح يؤدي بشكل رائع، نأمل أن يستمر في التسجيل لأن ذلك سيسهل علينا الفوز بالمباريات".

وأضاف: "ما يفعله صلاح أمر مذهل، إنه يبحث دائمًا عن هدف، ويبحث دائمًا عن الوصول إلى الأماكن الأفضل للتسجيل".

وأتم اللاعب الهولندي قائلا: "تسجيل 25 هدفا رقم جيد، وآمل أن يستمر صلاح في تسجيل المزيد من الأهداف".

يُذكر أن محمد صلاح رصيده التهديفي هذا الموسم في كافة المسابقات إلى 25 هدفا، ويتصدر النجم المصري ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 هدفا.