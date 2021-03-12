رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب يهنىء أبو ريدة بعضوية الفيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

هنأ الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، المهندس هاني أبوريدة بمناسبة فوزه بعضوية المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم، عن الدول الناطقة بالبرتغالية والإسبانية والفرنسية، بالتزكية على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي، كاف، والتي أقيمت بالعاصمة المغربية الرباط اليوم.

أوضح محمود حسين أن فوز أبوريدة بعضوية مجلس الاتحاد الدولي واحتفاظه بالمقعد ليصبح أقدم أعضاء الفيفا، لهو شرف كبير وفخر لكرة القدم المصرية، مشددا على أن أبوريدة يظل علامة فريدة في الكرة المصرية والأفريقية والعالمية.

وعبر رئيس لجنة الشباب والرياضة عن سعادته بفوز أبوريدة واحتفاظه بمقعد الفيفا، خاصة وأنه المجلس الأهم في كرة القدم العالمية، ووجود مصري فيه وكونه الأقدم بين جميع أعضائه يعتبر فخرا لمصر، ومتمنيا له التوفيق في الخطوات القادمة.

وكان المهندس هاني أبو ريدة وفوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية حققا الفوز بالتزكية، وذلك بعد انسحاب الثنائي جوستافو ندوندج إيدو وخير الدين زطشي بصورة رسمية، من السباق على المقاعد الناطقة بالإسبانية والعربية والبرتغالية.