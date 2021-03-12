الامارات | برشلونة بصدد التعاقد مع مدرب صغير خلفاً لكومان.. "6 لاعبين من جيله"

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة بصدد التعاقد مع مدرب صغير خلفاً لكومان.. "6 لاعبين من جيله" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر الحساب الرسمي لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية على "تويتر" أن رئيس نادي برشلونة الجديد خوان لابورتا استقر على تعيين الألماني جوليان ناغلسمان مدرب لايبزيغ الألماني مدرباً للفريق الكاتالوني خلفاً للهولندي رونالد كومان.

وفي حال تعاقد برشلونة مع ناغلسمان في الموسم المقبل فإنه سيصبح أصغر مدرب في تاريخ النادي خصوصاً أنه لم يتجاوز عمره الـ33 عاماً، في وقت تخطى ستة لاعبين في برشلونة سن الـ30 وهم: جيرارد بيكيه (34 سنة)، ليونيل ميسي (33 سنة)، بوسكيتس (32 سنة)، جوردي ألبا (31 سنة)، ميراليم بيانيتش (30 سنة) والحارس نيتو (31 سنة).

ويأمل لابورتا في صناعة مشروع استراتيجي جديد داخل برشلونة يبني خلاله فريقاً بإمكانه استعاد أمجاد الماضي على الطريقة التي قاد الرئيس نفسه في ولايته السابقة "البلوغرانا" لتحقيق إنجازات تاريخية برفقة المدرب بيب غوارديولا الذي كان شاباً في ذلك الوقت.

يذكر أن كومان تولى تدريب برشلونة، مطلع الموسم الجاري، خلفا للإسباني كيكي سيتين، الذي تمت إقالته عقب الهزيمة التاريخية من بايرن ميونخ بنتيجة 2-8 في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

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