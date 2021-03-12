شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينظم حملة طبية مجانية للأعضاء والعاملين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نظمت اللجنة الطبية بالنادي، بالتعاون مع اللجنة العليا للجان، وتحت إشراف الإدارة التنفيذية، اليوم الجمعة حملة طبية، تضم نخبة من كبار الأساتذة والاستشاريين في مختلف التخصصات؛ للكشف وإجراء التحاليل المختلفة بالمجان للأعضاء والعاملين بالنادي.

وتتواجد الحملة الطبية المجانية في صالة «راتب باشا» في مقر النادي بالجزيرة، وتشمل تخصصات القلب والأورام والعظام والباطنة والغدد الصماء والجراحة العامة، والعيون والأنف والأذن والحنجرة والمخ والأعصاب والأطفال والمسالك البولية. وتشمل الحملة الطبية أيضاً إجراء تحاليل الهيموجلوبين والفيتامينات والسكر وفيتامين (د)، وقياس السكر وضغط الدم.