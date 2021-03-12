شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهنئ باتريس موتسيبي على رئاسته الاتحاد الأفريقي «كاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، التهنئة للجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، بمناسبة ‏فوزه برئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة ‏القدم «‏CAF‏».‏

وأكد مجلس إدارة النادي الأهلي، ثقته في قدرة «الدكتور موتسيبي» على العمل؛ من أجل رفعة الكرة الإفريقية، وتطويرها فيما هو قادم. وأعرب عن أمله في استمرار التعاون البناء مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»؛ من أجل تطوير الكرة الإفريقية. وفاز باتريس موتسيبي برئاسة الاتحاد الإفريقي بالتزكية خلال الانتخابات التي أجريت اليوم بالعاصمة المغربية الرباط.