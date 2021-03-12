شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي سعودي يؤكد رحيل احمد زيزو إلي تركيا ثم العودة للنادي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد الخالد الناقد الرياضي السعودي النقاب عن وجه احمد سيد زيزو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المقبلة خلال مشواره الاحترافي

وقال محمد الخالد في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «أحمد السيد زيزو توصل لاتفاق مع احد الأندية التركية سينضم اليها مطلع الموسم المقبل كمحطة لمدة ٦ شهور فقط ومنها إلى النادي الاهلي» .

وفجر محمد الخالد مفاجأة من العيار الثقيل بانه الوكيل ووسيط الصفقة أبلغه بكافة التفاصيل وأن كل ما اثير مؤخرا من كتابة عقد زيزو وعقد والده جلسه مع مسؤولي الاهلي صحيح بنسبه ١٠٠٪؜ .

واكد الخالد ان زيزو ابلغ ادارة الزمالك برغبته في الرحيل وانهاء العلاقة بشكل ودي حتي لا يضر لفسخ عقده من طرف واحد خصوصا وان احد بنود الفيفا الجديدة. بشأن عدم صرف مستحقات اللاعبين خلال شهرين تتيح لهم فسخ تعاقدهم فوراً .

وعلمت «المصري اليوم» أن اللجنة الثلاثية الموقتة وعدت زيزو بالموافقة على رحيله نهاية الموسم وطالبته بالاستمرار حتي نهاية الموسم الجاري وبعدها سيتم الموافقة على رحيله