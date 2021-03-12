شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تهنئ أبوريدة بعد فوزه بعضوية اللجنة العليا لـ«فيفا» والمكتب التنفيذي لـ«كاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية التهنئة برئاسة المهندس هشام حطب التهنئة للمهندس هاني أبوريدة بعد الفوز بمنصب عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف» في الانتخابات التي أجريت اليوم الجمعة في المغرب.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للمهندس هاني أبوريدة أحد الرموز الرياضية والإدارية التي تعمل في الرياضة المصرية وصاحب التاريخ الكبير ونجاحه في الحصول على عضوية اللجنة العليا للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والمكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي «كاف» هو نجاح جديد للرياضة المصرية.

قال المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن نجاح المهندس هاني أبوريدة يعتبر نجاح للرياضة المصرية واستكمال للمسيرة النجاحة للرياضة المصرية على المستوى الفني والإداري والذي نحققه في السنوات الأخيرة في ظل الدعم الكبير الذي تمنحه القيادة السياسية في الدولة المصرية للرياضة والرياضيين.



وأضاف المهندس هشام حطب، دائما التوجه أن تتواجد الشخصيات الرياضية المصرية في المناصب الدولية وهناك تكتاف دائم وتعاون مثمر بين كل الجهات المصرية من أجل دعم الشخصيات المصرية في المناصب الدولية الرياضية ونجاح المهندس هاني أبوريدة وإستمرار تواجده في أحد المناصب القيادية والهامة في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف» نجاح للرياضة المصرية واضافة كبيرة للعبة في مصر.