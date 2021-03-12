شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ أبوريدة بالفوز بعضوية المكتب التنفيذي لـ«فيفا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد كرة القدم سابقاً، بمناسبة فوزه بمقعد المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بالتزكية، ممثلاً عن قارة إفريقيا.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية حريصة على دعم ومؤازرة أبنائها في مختلف المناصب الدولية، متمنياً التوفيق للمهندس هاني أبوريدة في مهامه بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».



وكان المهندس هاني أبوريدة وفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي حققا الفوز بالتزكية، وذلك بعد انسحاب الثنائي جوستافو ندوندج إيدو وخير الدين زطشي بصورة رسمية، من السباق على المقاعد الناطقة بالإسبانية والعربية والبرتغالية.