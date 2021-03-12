شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الزمالك والترجي .. طاقم تحكيم كونغولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، مسئولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الفريق المقبلة أمام الترجي التونسي.

ويدير المباراة الكونغولي جان جاك ندالا نجامبو حكما للساحة، ويعاونه كل من مواطنه أوليفر كابين سفارى مساعد أول، والأوغندي ديك أوكيلو مساعد ثاني، والرواندي لويس هاكيزمانا حكما رابعا، والمنسق العام السوداني عصام شعبان.

ويستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي، يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد القاهرة، في الجولة الرابعة لمنافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.