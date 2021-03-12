شكرا لقرائتكم خبر عن وفقاً لتقارير صحفية .. مزارعو جنوب أفريقيا ينتقدون رئيس كاف الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شنت بعض الصحف الجنوب أفريقية انتقادات حادة على الميليادير باتريس موتسيبى الفائز برئاسة الاتحاد الأفريقي الكاف بالتذكية وذلك بداعى عدم التزامة بالاتفاق مع المذارعين في جنوب أفريقيا . وأشارت صحيفة «business insider» المحلية إلى عدم وفاء رجل الأعمال الميليادير ببعض الوعود، متسائلةً إن كان حقًا قادراً على تسيير كرة القدم الأفريقية والمساهمة في تطويرها بالرغم من انشغاله الواضح بمشاريعه الاستثمارية الخاصة، مع التذكير بما قاله في السابق عن عدم ترشحه لرئاسة الاتحاد الجنوب أفريقي أولاً قبل الـ«كاف»، بأنه «لا يمتلك الكثير من الوقت» لشغل المنصب الذي يراه مرهقاً، ويستلزم التضحية والتفرغ له بالكامل.

وأكدت الصحيفة أن موتسيبي وعد مجموعة من المزارعين في بلاده بالاستفادة من «صندوق دعم» بمليارات «الراند» (عملة جنوب أفريقيا) في أكتوبر 2019، مشددًا آنذاك على أهمية إشراكهم (المزارعين) في سلسلة التوريد الغذائي. وقد لقيت المبادرة ترحيبا كبيراً، لكن موتسيبي اختفى!

واشتكى المزارعون الجنوب أفريقيون من عدم اهتمام الملياردير حتى بالسؤال عنهم، فبدلاً من متابعة التفاصيل -على حد قولهم-، ذهب مسرعاً للبحث عن مصالحه الشخصية في جهات أخرى، ما أثار غضبهم ودفعهم لانتقاده على بعد ساعات من انتخابه.

وأصبح الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيساً جديداً للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بالتزكية الجمعة 12- 3- 2021.

وانسحب كل من الإيفواري جاك أنوما والسنغالي أجوستان سنغور والموريتاني أحمد ولد يحيى من المنافسة على رئاسة الاتحاد .

وحصل جاك أنوما على منصب مستشار الرئيس، كما أصبح الثنائي سنغور وولد يحيى نائبان للرئيس الجديد .

وأعرب الرجل الذي يعتبر أول جنوب أفريقي يرأس «كاف» عن سعادته بعد فوزه بالمنصب الجديد وأعرب في كلمة عن شكره لاختياره لهذا المنصب الذي وصفه بالتشريف الكبير على حد قوله .

وتابع: «أشكر أيضا إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي وتشجيعه للعمل في إطار الوحدة لن نرفع التحديات التي تواجهنا إلا إذا كنا موحدين جميعاً تحت راية واحدة».