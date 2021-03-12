شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف يعود لمنصب المدير الفني بعد تعاقد الزمالك مع كارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن إسماعيل يوسف سيتولى المسئولية الفنية لفريق زد في الفترة المقبلة خلفا لأسامة نبيه

وأوضح ان إسماعيل يوسف سيكون سيكون هو المسؤول الأول عّن قيادة الفريق، وأشار إلى أسامة نبيه سيتواجد في منصب المدرب العام لفريق الزمالك خلال الفترة المقبلة.

ياتي بعدما قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المرحلة المقبلة.

وتم تعيين اسامة نبيه مدربا عاما مع كارتيرون لتقرر ادارة بيراميدز الاستعانة بخبرات اسماعيل يوسف كمدير فني للفريق للاستفادة من امكانياته في هذا المنصب الذي حقق فيه نجاحات كبيرة مع منتخب الشباب ومع الزمالك ومع الجونة

وكانت اللجنة الثلاثية بالزمالك قد عبرت عن أمنياتها للمدير الفني الجديد بالتوفيق في تحقيق طموحات الجماهير الزملكاوية محليا وقاريا لاسيما أن لديه خبرة كبيرة في التعامل مع لاعبي الفريق الذين سبق، وأن قادهم لمنصات التتويج في السوبر الإفريقي والسوبر المصري كما نجح في قيادة الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأعلنت اللجنة أنها منحت كارتيرون الصلاحية الكاملة لاختيار الجهازين الفني والإداري المعاون له سعيا لتوفير كل عوامل النجاح للمدرب الفرنسي في ولايته الثانية للفريق.