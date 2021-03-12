شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يرحل إلى الدورى السعودي حال استمرار موسيماني فى قيادة الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن محمود عبدالمنعم كهربا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيرحل عن الفريق نهاية الموسم الجاري حال استمرار الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر في منصبه وعدم رحيله.

وأكد ياسين في تصريحاته تليفزيونية «أن كهربا سيرحل عن الأهلي إلى الدوري السعودي حال استمرار موسيماني.

وتابع أن موسيماني يرفض استمرار كهربا مع الفريق في الفترة الجارية بسبب التجازوات التي يقوم بها اللاعب واعتراضه المستمر على عدم المشاركة.