شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة مجدى يقود هجوم أسوان وسموحة يعتمد على حسام حسن فى موقعة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء عبد العال، المدير الفنى لفريق أسوان، تشكيل أبناء الجنوب الذى يستعد لمواجهة سموحة فى الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى العام، خلال اللقاء الذى يستضيفه استاد الإسكندرية فى الثالثة عصر اليوم الجمعة.

وجاء تشكيل أسوان كالتالي: عمر رضوان فى حراسة المرمى، محمد جابر ميدو، السيد فريد، محمود شبانة، عمرو الحلواني، إيمانويل إيجيبتور، سولمون منساه، أحمد سالم صافي، أحمد بلية، أحمد صغيري، وحمزة مجدي.

كما أعلن أحمد سامى، المدير الفنى لسموحة، عن تشكيل الفريق السكندرى الذى جاء كالتالي: الهانى سليمان فى حراسة المرمى، أطهر الطاهر، محمد عبد المنعم، رجب نبيل، أحمد جمال، كناريا، محمود حليمو، أحمد عبد القادر، مصطفى فتحي، عبد الكبير الوادي، حسام حسن.

ويحتل سموحة المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى عشرة وخسر مباراة وحيدة وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 15 هدف ومازال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل أسوان المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة بعدما لعب 15 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 5 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 16 هدفا.

ويسعى أحمد سامى المدير الفنى لسموحة للخروج من دوامة التعادلات التى تطارد فريقه فهو أكثر فريق حقق تعادلات فى المسابقة مشدداً على لاعبيه ضرورة التركيز لخطف النقاط الثلاث لتحسين وضع الفريق فى جدول الدوري، فى المقابل يأمل علاء عبد العال المدير الفنى لأسوان فى استعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة من بيراميدز للتقدم فى سباق مراكز المسابقة.

وعن الخسارة من بيراميدز قال علاء عبد العال: الخسارة من بيراميدز لا تعبر عن سير المباراة نهائيا، وبيراميدز سنحت له فرصة أو اثنين فقط طوال المباراة، مؤكدا أن فريقه قدم مباراة جيدة خلال اللقاء.

وأضاف مدرب أسوان، أن بطولة الدورى صعبة هذا الموسم والدور الثانى من المسابقة سيكون لتجميع النقاط، وأنه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام سموحة فى اللقاء المقبل من الدوري، وسموحة فريق جيد رغم أنه لا يحقق الفوز ويعد أكثر الفرق تعادلا فى الدوري.