شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي واتحاد الكرة يهنئان هانى أبو ريدة بعد فوزه فى انتخابات الفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المهندس هاني أبو ريدة فى الاحتفاظ بمقعده بعضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA والمكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF بعد نجاحه بالتزكية على أحد مقعدى المنطقة الأفريقية الناطقة باللغات العربية والإسبانية والبرتغالية، لانسحاب مرشحين من الأربعة خلال الانتخابات التى أجريت اليوم بالعاصمة المغربية الرباط.

وتقدم الاتحاد المصرى لكرة القدم بالتهنئة لهاني أبو ريدة لشخصه وللكرة المصرية بصفة عامة على هذا الفوز الكبير لمرشح مصرى تحول إلى أيقونة دولية بالاحتفاظ بمقعده الدولي لأربع دورات متتالية، ليصبح صاحب الأقدمية الأولى بمجلس الفيفا وعضوا بالمكتب التنفيذي للكاف على مدار 17 عاما متصلة.

كما وجه مجلس إدارة النادي الأهلي التهنئة للمهندس هاني أبوريدة بمناسبة ‏فوزه بعضوية المجلس التنفيذي في الاتحادين الدولي واللأفريقى لكرة القدم.

وأكد مجلس إدارة النادي الأهلي على ثقته الكبيرة في المهندس «أبوريدة» فى أن يواصل مسيرته ومشواره المضيء، ‏وأن يظل خير سفير لمصر. ‏

فيما أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تأييدها لتنصيب الجنوب أفريقي باتريس موتسيبى رئيساً للاتحاد لمدة 4 سنوات بشكل رسمى، خلال الجلسة رقم 43 المنعقدة حاليا فى مدينة الرباط بالمغرب، وفاز الجنوب أفريقى بالتزكية بعد انسحاب كافة مرشحيه.

من جهته، وجهة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، التهنئة للمهندس هانى أبوريدة بعد الفوز بمنصب عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وعضوية المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" فى الانتخابات التى أجريت اليوم الجمعة فى المغرب.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للمهندس هانى أبوريدة أحد الرموز الرياضية والإدارية التى تعمل فى الرياضة المصرية وصاحب التاريخ الكبير ونجاحه فى الحصول علىوية اللجنة العليا للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والمكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى "كاف" هو نجاح جديد للرياضة المصرية.

وقال المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن نجاح المهندس هانى أبوريدة يعتبر نجاحا للرياضة المصرية واستكمال للمسيرة النجاحة للرياضة المصرية على المستوى الفنى والإدارى والذى نحققه فى السنوات الأخيرة فى ظل الدعم الكبير الذى تمنحه القيادة السياسية فى الدولة المصرية للرياضة والرياضيين .

وأضاف المهندس هشام حطب، دائما التوجه أن تتواجد الشخصيات الرياضية المصرية فى المناصب الدولية وهناك تكتاف دائم وتعاون مثمر بين كل الجهات المصرية من أجل دعم الشخصيات المصرية فى المناصب الدولية الرياضية ونجاح المهندس هانى أبوريدة وإستمرار تواجده فى أحد المناصب القيادية والهامة فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" نجاح للرياضة المصرية واضافة كبيرة للعبة فى مصر.