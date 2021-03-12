شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي واتحاد الكرة يهنئان هانى أبو ريدة بعد فوزه فى انتخابات الفيفا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح المهندس هاني أبو ريدة فى الاحتفاظ بمقعده بعضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA والمكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF بعد نجاحه بالتزكية على أحد مقعدى المنطقة الأفريقية الناطقة باللغات العربية والإسبانية والبرتغالية، لانسحاب مرشحين من الأربعة خلال الانتخابات التى أجريت اليوم بالعاصمة المغربية الرباط.
وتقدم الاتحاد المصرى لكرة القدم بالتهنئة لهاني أبو ريدة لشخصه وللكرة المصرية بصفة عامة على هذا الفوز الكبير لمرشح مصرى تحول إلى أيقونة دولية بالاحتفاظ بمقعده الدولي لأربع دورات متتالية، ليصبح صاحب الأقدمية الأولى بمجلس الفيفا وعضوا بالمكتب التنفيذي للكاف على مدار 17 عاما متصلة.
كما وجه مجلس إدارة النادي الأهلي التهنئة للمهندس هاني أبوريدة بمناسبة فوزه بعضوية المجلس التنفيذي في الاتحادين الدولي واللأفريقى لكرة القدم.
وأكد مجلس إدارة النادي الأهلي على ثقته الكبيرة في المهندس «أبوريدة» فى أن يواصل مسيرته ومشواره المضيء، وأن يظل خير سفير لمصر.
من جهته، وجهة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، التهنئة للمهندس هانى أبوريدة بعد الفوز بمنصب عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وعضوية المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" فى الانتخابات التى أجريت اليوم الجمعة فى المغرب.
وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للمهندس هانى أبوريدة أحد الرموز الرياضية والإدارية التى تعمل فى الرياضة المصرية وصاحب التاريخ الكبير ونجاحه فى الحصول علىوية اللجنة العليا للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والمكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى "كاف" هو نجاح جديد للرياضة المصرية.
وقال المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن نجاح المهندس هانى أبوريدة يعتبر نجاحا للرياضة المصرية واستكمال للمسيرة النجاحة للرياضة المصرية على المستوى الفنى والإدارى والذى نحققه فى السنوات الأخيرة فى ظل الدعم الكبير الذى تمنحه القيادة السياسية فى الدولة المصرية للرياضة والرياضيين .
وأضاف المهندس هشام حطب، دائما التوجه أن تتواجد الشخصيات الرياضية المصرية فى المناصب الدولية وهناك تكتاف دائم وتعاون مثمر بين كل الجهات المصرية من أجل دعم الشخصيات المصرية فى المناصب الدولية الرياضية ونجاح المهندس هانى أبوريدة وإستمرار تواجده فى أحد المناصب القيادية والهامة فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" نجاح للرياضة المصرية واضافة كبيرة للعبة فى مصر.