شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهنئ الجنوب أفريقى باتريس موتسيبى بعد فوزه برئاسة الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النادى الأهلى، عبر حسابه الرسمى على تويتر، رسالة تهنئة للجنوب أفريقى باتريس موتسيبى بعد فوزه برئاسة الاتحاد الأفريقى بالتزكية لمدة أربع سنوات، وكتبت صفحة الأهلى: "تهانينا لصديقنا العزيز الدكتور باتريس موتسيبي ونتمنى له كل التوفيق والنجاح في المستقبل".

وأعلنت الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تأييدها لتنصيب الجنوب أفريقي باتريس موتسيبى رئيساً للاتحاد لمدة 4 سنوات بشكل رسمى، خلال الجلسة رقم 43 المنعقدة حاليا فى مدينة الرباط بالمغرب، وفاز الجنوب أفريقى بالتزكية بعد انسحاب كافة مرشحيه.

واقترب المصرى هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى بالاتحاد الأفريقى من الاحتفاظ بمنصبه للولاية الثالثة على التوالى فى مجلس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عن المجموعة الناطقة بالعربية والبرتغالية والإسبانية بالاتحاد الأفريقى.

جاء ذلك بعد إعلان خير الدين زاطشي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم انسحابه من الترشح، ليعلن رسمياً تزكية فوزي لقجع من المغرب وهاني أبوريدة من مصر، خاصة بعد انسحاب جوستافو ندونج إيدو من غينيا الاستوائية المرشح عن نفس المجموعة بالأمس.