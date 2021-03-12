شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اتحاد الكرة يعود من المغرب بعد وفاة والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل القاهرة مساء اليوم، الجمعة، محمد الشواربي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم قادما من المغرب فور انتهاء الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي ضمن الوفد الرسمي المصري، حيث تلقى خبر وفاة والدته فى القاهرة.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا مقتضبا قال فيه: "يتقدم الاتحاد المصرى لكرة والمدير التنفيذي وجميع العاملين بالاتحاد وفروعه والأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية بخالص العزاء للفقيدة سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ابنها وأسرتها وكل محبيها الصبر الجميل على فراقها .. و "إنا لله وإنا إليه راجعون".