شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يخطر الزمالك بأسماء حكام مباراة الترجي التونسي بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادى الزمالك إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بأسماء طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الفريق المقبلة أمام الترجي التونسي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة.

ووفقا لخطاب الكاف لنادى الزمالك، يدير مباراة الترجي الكونغولي جان جاك ندالا نجامبو حكما للساحة، ويعاونه كل من مواطنه أوليفر كابين سفارى مساعد أول والأوغندي ديك أوكيلو مساعد ثاني، والرواندي لويس هاكيزمانا حكما رابعا.

قبل مباراة الترجي، يحتل الزمالك المركز الثالث فى المجموعة الرابعة بدوري الأبطال الأفريقي برصيد نقطتين من تعادلين أمام تونجيث السنغالي ومولودية الجزائر بدون أهداف وخسارة أمام الترجي بثلاثية مقابل هدف، بينما يتصدر بطل تونس المجموعة برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل ويأتي مولودية الجزائر بالمركز الثالث برصيد 5 نقاط.

ويتولي الفرنسي باتريس كارتيرون، المسئولية الفنية للزمالك في مباراة الترجي، بعد توليه المهمة، خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو، الذى قرر مسئولو النادي توجيه الشكر له عقب مباراة سيراميكا بالأمس في الأسبوع الـ 15 للدوري والتي حسمها الأبيض بثنائية نظيفة، ويسعى المدرب الفرنسي لحسم مباراة الترجي لنيل ثقة الجماهير، وتكون بداية قوية لانطلاقته الجديدة مع الفريق، بعدما سبق ونال حب الجمهور الأبيض في ولايته الأولي.