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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ندى الميدانى لاعبة السباحة: بحب منى زكى وتامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "ندى الميدانى" لاعبة السباحة بنادى سبورتنج، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
معنديش هواية غير الرياضة بحبها جدا لو معنديش تمرين هلعب رياضة برضه.
ندى الميدانى
ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
المكرونة والسلطة، سهلة بس بحبها
من نجمك المفضل؟
أحمد حلمى وأمير كرارة
اللاعبةخارج الرياضة
من مطربك المفضل؟
تامر حسنى
لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟
مش متخيلة نفسى غير لاعبة.
لما تتعاكسى فى الشارع.. إيه بيكون رد فعلك؟
لو اتعاكست في الشارع مش برد أصلا وبعمل نفسي مش سامعة.
لاعبة سموحة مع الاهلى
مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟
منى زكى جميلة ورقيقة.
بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
بحب الملابس جدا جدا كلها بس بستريح في الكاجوال اكتر.
ندى الميدانى مع الاصدقاء
ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟
أحب ارتبط برجل رياضي طبعا بس مش لازم نفس تخصصي ممكن أي رياضة تانية.
لاعبة السباحة
لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟
ما هو علشان كدة عايزة ارتبط برجل رياضي عشان ميطلبش الطلب دة لأني عمري إن شاء الله ما هسيب الرياضة