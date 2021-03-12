الامارات | ليفاندوفسكي على مشارف إنجاز جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكي على مشارف إنجاز جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقف هداف بايرن ميونيخ الدولي البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي على مشارف تحقيق انجاز تهديفي جديد إذ يحتاج الى هدف واحد لمعادلة رقم كلاوس فيشر كثاني أفضل الهدافين في تاريخ الدوري الالماني وذلك عندما يحل فريقه ضيفا على فيردر بريمن في المرحلة 25 من الدوري الالماني لكرة القدم.

وكان ليفاندوفسكي سجل ثلاثية في مرمى بوروسيا دورتموند رافعا رصيده الى 31 هدفا في الدوري هذا الموسم وبات يتخلف بفارق هدف واحد عن فيشر الذي سجل 268 هدفا في البوندسليغا علما بان الرقم القياسي المطلق بحوزة نجم بايرن ميونيخ السابق "المدفعجي" غيرد مولر مع 365 هدفا في 427 مباراة.

ويلهث ليفاندوفسكي ايضا الى تسعة اهداف اضافية لمعادلة رقم مولر في موسم واحد في الدوري الالماني بعد ان سجل الاخير 40 هدفا موسم 1971-1972.

ورشح فيشر المهاجم البولندي لمعادلة او كسر رقم مولر بقوله لمجلة "كيكر": "يملك فرصة كبيرة، يحتاج الى تسعة اهداف في اخر 10 مباريات. الطريقة التي يدير بها هذا الموسم يبدو الامر منطقيا بالنسبة الي".

ويعتبر بريمن الفريق الاكثر تلقيا للاهداف من ليفاندوفسكي في الدوري الالماني اذ سجل 20 هدفا في 20 مباراة ضده، كما ان بريمن لم يفز على الفريق البافاي منذ 13 عاما.

وسجل الفريق البافاري 13 هدفا في اخر 3 مباريات بعد خسارته امام اينتراخت فرانكفورت الشهر الماضي.



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