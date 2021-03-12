اخبار الرياضه

نجم ليفربول يخسر جائزة الأفضل في التشامبيونزليج أمام هالاند

0 نشر
محمد طلعت داود 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم يخسر جائزة الأفضل في التشامبيونزليج أمام هالاند والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن اللاعب الفائز بجائزة الأفضل في الأسبوع الأول من مباريات إياب ثمن نهائي . ووفقا للموقع الرسمي لليويفا، فإن النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، هو من حصد الجائزة، بعد أن سجل هدفين خلال تعادل فريقه مع إشبيلية بنتيجة 2-2.

ونافس هالاند على الجائزة، الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس باريس سان جيرمان، الذي قام بـ 9 تصديات خلال تعادل فريقه مع 1-1، البرازيلي فابينيو، لاعب وسط ليفربول، الذي ساهم في خروج فريقه بشباك نظيفة خلال الانتصار على لايبزيج 2-0، والبرتغالي سيرجيو أوليفيرا، لاعب وسط بورتو، الذي أحرز هدفين وساهم في إقصاء يوفنتوس من البطولة.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا