شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ليفربول يخسر جائزة الأفضل في التشامبيونزليج أمام هالاند والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن اللاعب الفائز بجائزة الأفضل في الأسبوع الأول من مباريات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. ووفقا للموقع الرسمي لليويفا، فإن النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، هو من حصد الجائزة، بعد أن سجل هدفين خلال تعادل فريقه مع إشبيلية بنتيجة 2-2.

ونافس هالاند على الجائزة، الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس باريس سان جيرمان، الذي قام بـ 9 تصديات خلال تعادل فريقه مع برشلونة 1-1، البرازيلي فابينيو، لاعب وسط ليفربول، الذي ساهم في خروج فريقه بشباك نظيفة خلال الانتصار على لايبزيج 2-0، والبرتغالي سيرجيو أوليفيرا، لاعب وسط بورتو، الذي أحرز هدفين وساهم في إقصاء يوفنتوس من البطولة.