شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى و فيتا كلوب يثير مخاوف جمهوره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يطير الأهلي السبت 13- 3 - 2021 إلى الكونغو ليحل ضيفًا ثقيلًا على فيتا كلوب في مباراة هامة للغاية تجمع بينهما فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الذهاب بين الفريقين أتت مخيبة للآمال للغاية بالنسبة للمارد الأحمر في القاهرة، بعد إضاعة العديد والعديد من الفرص لتكون النهاية بالتعادل 2-2 ليدخل كتيبة موسيماني في حسابات كثيرة.

يحتل الأهلي حاليًا المركز الثاني مناصفةً مع فيتا كلوب بـ4 نقاط لكليهما، فيما يعتلي سيمبا التنزاني الصدارة برصيد 7 نقاط، لذلك فأي هزيمة لبطل النسخة الماضية في الكونغو من شأنها أن تبعده عن الوصول لربع النهائي.

وتقام المباراة فى الثالثة عصراً على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا وهو الموعد الذى أثار مخاوف اللاعبين وعشاق النادى من جماهير الأحمر الذين أبدوا تخوفهم على الفريق الذى يحقق نتائج مخيبة للامال خلال المباريات التى يخوضها خلال النهار.

وفضل بيتسو موسيمانى المدير الفنى للاهلى منح اللاعبين راحة سلبية اليوم الجمعة لتخوفه من تعرض اللاعبين للإصابات بعد شكواهم من الإجهاد نتيجة ضغط المباريات مؤخرا على الصعيدين المحلى والإفريقي، وينتظر أن يتدرب الفريق صباح غد السبت على ملعب مختار التتش قبل السفر الى الكونغو عبر طائرة خاصة .