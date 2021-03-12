شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي وفيتا كلوب .. موسيماني يحسم مصير مشاركة علي معلول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، اللاعب الذي سيشارك في مركز الظهير الأيسر خلال مواجهة فيتا كلوب. واستقر بيتسو موسيماني، على مشاركة أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر، خلال المواجهة الأفريقية الصعبة المقبلة.

وعانى النادي الأهلي، من غيابات كثيرة في صفوفه خلال لقاء الإسماعيلي بالجبهة اليسرى، حيث شارك أحمد رمضان بيكهام. واستقر الجهاز الفني للنادي الأهلي، على تواجد التونسي علي معلول على دكة البدلاء خلال المواجهة الأفريقية المقبلة. ومن المفترض أن يشارك معلول في اللقاء خلال جزء من الشوط الثاني، خاصة انه لم يشارك في أي لقاء منذ الإصابة التي تعرض لها أمام بايرن ميونخ.

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم الخميس، افتتاح فرع النادي الأهلي بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر وسط حضور محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. وتواجد خلال حفل الافتتاح المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلى، وعدد من نجوم الرياضة المصرية ونجوم النادي الأهلي.

وفى كلمته، أعرب وزير الشباب والرياضة عن اعتزازه بالمشاركة في افتتاح فرع النادى الأهلى بمدينة طيبة الجديدة بالأقصر كأحد أكبر المشروعات الرياضية الخدمية المُقدمة لأهالي المدينة، مقدماً الشكر والتقدير لكل من جعل هذا الصرح الرياضي العملاق واقعاً والذى جاء تنفيذه تحت إشراف جهاز مدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، وبموجب الاتفاقية التي وقعها النادى الأهلى مع شركة إستادات.

وقال الوزير :«أن مدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر تدلل بما لا يدع مجالاً للشك على حرص الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الاهتمام بتنمية صعيد مصر في شتى المجالات، فضلاً عن تنفيذ كبرى المشروعات القومية بمحافظات الصعيد في صورة تؤكد أن أبناء الصعيد في القلب، وأن كل ما يُثار من أقاويل حول غياب اهتمام الدولة بالصعيد لا يخرج عن كونها إدعاءات واهية لا تمت للواقع بأية صلة».

وأضاف :«نجتمع اليوم في حفل افتتاح فرع النادى الأهلى بمدينة طيبة الجديدة والذى يعد بمثابة فرصة عظيمة للمواهب الشابة بمحافظات الصعيد بصفة عامة ومحافظة الأقصر بصفة خاصة من خلال ما يتضمنه الفرع الجديد من إنشاءات رياضية متنوعة من ملاعب للكرة وملاعب متعددة الأغراض وحمامات سباحة وصالة مغطاة وصالات أنشطة وقاعات اجتماعية»، مشيرا أنه سيكون هناك إقبال كثيف على عضوية فرع النادي الجديد انطلاقاً من شعبية النادي الأهلى، وهو ما سيؤتي ثمار على تعزيز الاستثمار في الرياضة المصرية.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن افتتاح فرع النادى الأهلى بالأقصر يأتى بالتزامن مع مجموعة من المناسبات التي تشهدها مصر خلال الآونة الراهنة والتى كان من بينها أول أمس احتفالية يوم الشهيد لعام 2021، والتي جاءت خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة المصرية .

و شهدت تكريم أسر وأبناء الشهداء للقوات المسلحة بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والذى أكد في كلمته :«أنه لولا تلك الدماء الزكية الطاهرة، التي سالت فداءً لأمن الوطن، ما كان يمكن توفير المناخ المناسب المستقر والآمن لمصر لتنطلق نحو تحقيق التنمية الشاملة التي تجرى في ربوع الوطن كافة». وفى هذا السياق، قدم وزير الشباب والرياضة تحية إجلال وتقدير لشهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن نحيا جميعا، وتحية لرجال الشرطة والقوات المسلحة الذين يقدمون كل غالِ ونفيس في مواجهة الإرهاب وضبط الأمن والاستقرار للبلاد لتمضي الدولة بخطي ثابتة نحو التنمية والريادة والتقدم.