شكرا لقرائتكم خبر عن فوز هاني أبوريدة بعضوية المكتب التنفيذي لـ«فيفا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري السابق ، وفوزي لقجع رئيس اتحاد الكرة المغربي ، اليوم الجمعة ، مقعديهما في انتخابات عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» ، والمجلس التنفيذي لـلاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بالتزكية.



وانسحب خير الدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري قبل ساعات قليلة من إجراء الانتخابات بالمغرب، وجوستافو ندونج من غينيا الاستوائية ليمهدا الطريق للثنائي المصري والمغربي .

وقال الاتحاد الجزائري في بيان عبر موقعه الرسمي: «اختار خير الدين رئيس الاتحاد الجزائري طريق الحكمة وقرر سحب ترشحه لعضوية مجلس الفيفا» وبهذا يصبح لقجع، أول مغربي يصل إلى تنفيذية لـ«فيفا» .

كان أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة قال إن الدولة المصرية وجميع المسؤولين في الدولة يدعمون المهندس هاني أبوريدة ممثل مصر في الانتخابات المقبلة على مقعد المجلس الأعلى للفيفا.

وكشف مجاهد عن تشكيل وفد من الجبلاية للسفر إلى المغرب لدعم أبوريدة خصوصا أنه العضو الوحيد الذي احتفظ بمنصبه بالفيفا بعد رحيل أكثر من 30 عضوًا آخرين.

وأكد أن أبوريدة يحظى بدعم ومساندة الجميع داخل الكاف والفيفا، ومصر دائما ما تقف خلف أبنائها لرفع راية مصر خارجيا عالية خفاقة.