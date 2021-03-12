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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - «الاسكندرانية» يمارسون «الراكيت» على الكورنيش.. و«الشباب والرياضة»:«إعادة إحيائها خوفاً من اندثارها» (صور)

واصلت مديرية الشباب والرياضة في الاسكندرية، اليوم الجمعة، فعاليات مبادرتها التي أطلقتها الأسبوع الماضي لإحياء لعبة الراكيت، بأداء مباراة على كورنيش النادي البحري في محاولة منها لإحياء اللعبة بمباراة رياضية على رمال الشواطئ.

وشملت مباراة اليوم، 30 لاعبا من جميع الأعمار أطفال وشباب وسيدات كما شارك فيها عناصر من ذوى الهمم، للتأكيد على اصرارهم لتنمية مهاراتهم الرياضية.

"الاسكندرانية" يمارسون "الراكيت" على الكورنيش .. و"الشباب والرياضة":"إعادة إحيائها خوفاً من اندثارها" (صور)

"الاسكندرانية" يمارسون "الراكيت" على الكورنيش .. و"الشباب والرياضة":"إعادة إحيائها خوفاً من اندثارها" (صور)

"الاسكندرانية" يمارسون "الراكيت" على الكورنيش .. و"الشباب والرياضة":"إعادة إحيائها خوفاً من اندثارها" (صور)

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة في الاسكندرية، أن لعبة الراكيت تعد من الرياضات القديمة التي تتعرض مع مرور الزمن للاندثار، ويتميز بها شباب الاسكندرية كونهم من أوائل المحافظات التي مارست اللعبة وتحافظ عليها حتى الآن.

وأوضحت أن المبادرة الشبابية جاءت في اطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، باحياء الرياضات المندثرة أو المعرضة للاندثار على أحد شواطئ عروس البحر المتوسط، حيث شهدت إحدى شواطئ الثغر تجمع لمجموعة من الشباب المحبين لممارسة الراكيت، في خطوة لإحيائها من جديد.

"الاسكندرانية" يمارسون "الراكيت" على الكورنيش .. و"الشباب والرياضة":"إعادة إحيائها خوفاً من اندثارها" (صور)

"الاسكندرانية" يمارسون "الراكيت" على الكورنيش .. و"الشباب والرياضة":"إعادة إحيائها خوفاً من اندثارها" (صور)

"الاسكندرانية" يمارسون "الراكيت" على الكورنيش .. و"الشباب والرياضة":"إعادة إحيائها خوفاً من اندثارها" (صور)

"الاسكندرانية" يمارسون "الراكيت" على الكورنيش .. و"الشباب والرياضة":"إعادة إحيائها خوفاً من اندثارها" (صور)

"الاسكندرانية" يمارسون "الراكيت" على الكورنيش .. و"الشباب والرياضة":"إعادة إحيائها خوفاً من اندثارها" (صور)

ولفتت إلى أن المديرية أطلقت مبادرة لإحياء رياضة الراكيت على شواطئ الاسكندرية، خوفا من اندثارها وتم إقامة ثانى مباراة اليوم الجمعة في النادى الرياضى البحرى، بمشاركة ٣٠ من لاعبى الراكيت السكندريين، مشيرة إلى أن المبادرة تأتى في إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري وتعزيز بناء مهارات الرياضيين.

"الاسكندرانية" يمارسون "الراكيت" على الكورنيش .. و"الشباب والرياضة":"إعادة إحيائها خوفاً من اندثارها" (صور)

"الاسكندرانية" يمارسون "الراكيت" على الكورنيش .. و"الشباب والرياضة":"إعادة إحيائها خوفاً من اندثارها" (صور)